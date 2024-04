PC e PM apreendem cocaína em mais uma operação em Guaçuí

Na noite de ontem (19), as Polícias Civil e Militar de Guaçuí realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Manoel Monteiro Torres. Durante uma abordagem num bar do bairro que já é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, foram encontradas duas porções de cocaína embaladas, com um peso de 50 gramas aproximadamente, com o gerente do bar.

Ele tentou dispensar a droga no momento da abordagem, mas os policiais conseguiram localizar o material. O autor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Fonte: PC ES