PDT aposta em Evandro Paulúcio como pré-candidato em Muniz Freire

O Partido Democrático Trabalhista – PDT está apostando na pré-candidatura do produtor rural Evandro Paulúcio, em Muniz Freire.

Questionado por qual motivo colocou o seu nome como pré-candidato a prefeito de Muniz Freire, Evandro menciona que pode atender às demandas e construir um município unido e funcional.

“Primeiramente porque amo o meu município! É o meu lar de infância e será o de descanso. Mas o principal é porque entendo que posso, com o apoio do povo munizfreirense e das lideranças, pois são esses que realmente conhecem as necessidades da população, atender as demandas e construir um município unido e funcional, onde todos terão acesso ao poder público para sanar as necessidades. Isso só quem tem a capacidade do diálogo pode conseguir, e eu estou sempre aberto ao diálogo”, menciona.

Além disso, Evandro ressalta o cuidado que o gestor público precisa ter para evitar gastos desnecessários nas contas públicas do município.

“Temos que nos preocupar com a gestão financeira do município. Aumentar gastos sem prover receitas e inchar a folha, por exemplo, é ruim. Temos um povo trabalhador e um exemplo dele é o funcionalismo público, dá para valorizar o povo munizfreirense e investir na educação, saúde e estradas municipais, atendendo o campo e a cidade. Não podemos desperdiçar o suado dinheiro dos impostos. Temos que ser firmes no enfrentamento das necessidades reais dos nossos conterrâneos. Hoje, infelizmente, vejo muitos gastos desnecessários nas contas públicas”, ressalta o pré-candidato.

Filiado recentemente ao PDT, Evandro Paulúcio esteve por anos filiado ao PT, de onde deixou a sigla após o partido lançar o professor Márcio Bolzan como pré-candidato.