Perdeu um documento? Ele pode estar na Casa do Cidadão

Em feriados prolongados, como a Semana Santa, é comum o aumento do número de documentos perdidos que são entregues na Casa do Cidadão. Somente nesta terça-feira (2), o serviço recebeu carteiras de Identidade, de Habilitação, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, CPF, cartão do SUS e até carteira de estudante de cinco pessoas.

A coordenadora de Atendimento e Infraestrutura da Casa do Cidadão de Vitória, Maely Maria Pimentel Teodoro, explica que também foram recebidos cartões de banco, carteiras de estudante e de convênios. “Os cartões de banco, depois de um período, se não houver procura, são destruídos, pois normalmente as pessoas solicitam o bloqueio, por segurança. Já carteiras de estudante e de convênios são descartadas imediatamente”, conta.

Nesta semana, alguns dos documentos foram entregues dentro de carteiras de bolso, que também são descartadas.

No total, já são 8.367 documentos catalogados e protegidos, aguardando serem resgatados por seus donos. Em contraste com o número de documentos perdidos, apenas 31 pessoas resgataram seus documentos neste ano.

“Em períodos de férias e após feriados prolongados, recebemos muitos documentos perdidos de pessoas de outras cidades e de outros Estados”, explica Maely. Ela lembra que, para saber se o documento se encontra na Casa do Cidadão, moradores de qualquer cidade podem consultar a relação na página de Documentos Perdidos da PMV ou pelo aplicativo Vitória Online.

Ranking dos mais perdidos

A Carteira de Identidade é a primeira colocada no ranking dos documentos mais perdidos, com 4006 unidades catalogadas. Em seguida, aparecem CPF (1.200), Carteira de Trabalho (1028) e Título de Eleitor (904).

Há ainda 443 certidões de Nascimento ou Casamento; 286 CNHs e 150 Certificados de Reservista. Outros, como cartões do SUS e passaporte, somam 350.

Quem achar qualquer documento pode entregá-lo na Recepção Central da Casa do Cidadão, que é a sede da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Como recuperar?

Para saber se o documento se encontra na Casa do Cidadão, basta consultar a relação no endereço https://documentosperdidos.vitoria.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Vitória Online ou mesmo ir até a Casa do Cidadão. O horário de entrega de documentos no local é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para a retirada do documento, o cidadão deve apresentar outra identificação, preferencialmente contendo foto. Já para os menores de 18 anos, o documento é entregue ao pai, mãe ou responsável legal, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.

Casa do Cidadão

Avenida Maruípe, nº 2.544, em Itararé.

Telefone: (27) 3382-5484

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h