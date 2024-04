Pista na BR-101 é totalmente liberada após batida grave entre caminhões

A pista no km 246 da BR-101, no município da Serra, foi liberado após ficar totalmente interditado por causa de um acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta quarta-feira (10).

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, por conta da batida, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o hospital. A Eco101 informou que o tráfego no local ficou fluindo no sistema pare/siga e foi liberado às 17h31.

