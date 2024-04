Batida grave entre caminhões interdita totalmente a BR-101

Um acidente grave envolvendo dois caminhões inteditou totalmente a BR-101, na altura do município da Serra, na tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo dois caminhões no km 246 da BR-101, na Serra. A ocorrência foi registrada as 13h50 desta quarta-feira (10) e está em andamento. Ainda não há informações de vítimas e nem a dinâmica do acidente.

Leia também: Motorista perde controle de caminhão e tomba em rodovia em Muqui

Além disso, a Eco101 informou que para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como: ambulância, guincho e viatura de inspeção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros estão no local. As faixas estão com interdição total para atendimento da ocorrência.