PM apreende drogas e resgata bebê de oito meses de local insalubre em Alegre

Na tarde desta quinta-feira (25), os policiais militares do 3º Batalhão apreenderam drogas e resgataram uma criança em local insalubre, durante verificação de denúncia em Alegre.

Durante os patrulhamento no Bairro Campo de Aviação, em Alegre, os policiais receberam uma denúncia de que uma mãe teria deixado sua filha, ainda bebê, em uma residência com dois homens onde há o consumo de entorpecentes perto da criança.

Ao chegarem na residência, os militares visualizaram pela varanda que a bebê estava no chão, enquanto uma mulher limpava o piso e dois homens consumiam entorpecentes e se relacionavam.

Imediatamente os militares retiraram a criança do local, que estava insalubre e visualizaram, ao entrarem na residência, uma bolsa contendo cinco pedras de Crack, uma bucha de Maconha e R$ 373,10.

A criança, de 8 meses, estava apenas de fralda, sem qualquer outra vestimenta. Após o flagrante os militares acionaram o conselho Tutelar que tomaram as providências.

A mãe da criança, de 17 anos, não se encontrava no local. Os ocupantes do imóvel informaram que ela teria ido fazer a sobrancelha.

Diante dos fatos a mulher, 43 anos, e os dois homens, ambos de 25 anos, foram encaminhados à 6ª delegacia regional para esclarecimentos em relação ao abandono de incapaz e à posse dos entorpecentes.

