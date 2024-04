PM apreende mais de 600 drogas escondidas em residência em Itapemirim

Policiais militares da Força Tática da 9ª Companhia Independente apreenderam mais de 600 unidades de drogas em uma residência no bairro Garrafão, em Itapemirim, na noite da última segunda-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar, os militares realizavam patrulhamento na região, quando avistaram homens em atitude suspeita. Nisso, os policiais realizaram a abordagem e encontraram quatro pedras de crack com um dos suspeitos.

Leia também: Operação Átria alcança mais de 24 mil pessoas no ES

Além disso, durante buscas em uma residência, foi apreendido um revólver calibre 32 com seis munições do mesmo calibre, 154 pedras de crack, 510 pinos de cocaína e R$ 2.039,00 em espécie.

Portanto, os abordados foram encaminhados pela PM para a delegacia de Itapemirim, juntamente com os materiais apreendidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.