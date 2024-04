PM cumpre pedido de reintegração de posse de propriedade em Guaçuí

A Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial de reintegração de posse em uma propriedade no bairro Horto Florestal, em Guaçuí, na manhã desta quinta-feira (18).

Segundo informações enviadas pela PM, os policiais militares foram acionados por um oficial de justiça relatando possuir uma ordem judicial de reintegração de posse. O oficial informou que todas as partes envolvidas foram informadas do prazo final para saída da propriedade que fica no bairro Horto Florestal, em Guaçuí, porém, a guarnição constatou que nenhum bem foi retirado pelos moradores da casa.

No entanto, ao dar prosseguimento, o condutor da máquina abriu uma passagem pela parede e aguardou que os moradores da casa tirassem seus objetos, porém eles começaram a retardar o serviço. Neste momento, populares começaram a arremessar vários objetos contra os policiais e as viaturas.

Um homem, identificado como sendo um dos principais incitadores, foi conduzido pela Polícia Militar à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da delegacia regional de Alegre e, após a conclusão das oitivas da ocorrência, terão informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.