PM recupera moto escondida em matagal em Atílio Vivácqua

Policiais militares recuperaram uma moto com restrição de furto/roubo, escondida em uma mata no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, na manhã desta terça-feira (2).

A PM informou que os militares receberam informações de que suspeitos estariam utilizando uma motocicleta na região e escondiam o veículo em uma mata do bairro.

Leia também:Cachoeiro: rodovia causa transtornos que podem levar à morte

Diante disso, a equipe realizou um patrulhamento a pé no interior da referida mata e localizaram uma motocicleta Honda CG 125, de cor preta, com restrição de furto/roubo. Os suspeitos utilizaram fita preta para alterar a placa do veículo.

Portanto, a motocicleta encontrada foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran|ES. Nenhum suspeito foi detido durante a ocorrência.