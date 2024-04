Polícia Militar Ambiental constata desmatamento ilegal em Muniz Freire

Uma equipe do 2° Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental autuaram um homem, após denúncias anônimas de desmate de árvores nativas do Bioma da Mata Atlântica sem autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), no distrito de Menino Jesus, zona rural de Muniz Freire, na última quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, durante as diligências com auxílio de imagens de satélite, os militares puderam constatar que a área onde ocorreu o ilícito ambiental possuía 2,4 hectares de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração, e que somando essas áreas, ultrapassam o tamanho de dois campos de futebol oficiais.

No entanto, após concluídas todas as mensurações e análise das informações obtidas, o responsável pela propriedade foi autuado com multa no valor de R$ 10.607,95, conforme o art. 80, inciso III da Lei Estadual 5.361/96, além de responder criminalmente pelo ilícito praticado contra o meio ambiente, conforme o Art. 48 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com previsão de pena de detenção de seis meses a um ano e multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Além disso, a PMA orienta que denúncias devem ser realizadas através do Disque-Denúncia181 ou pelo sítio eletrônico: https:/disquedenuncia181.es.gov.br o anonimato é garantido.

Foto: Divulgação/PMA