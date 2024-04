Polícia procura suspeito de matar jovem a tiros em Cachoeiro

A Polícia Civil está procurando o suspeito de matar a tiros o jovem Gabriel da Costa Silva, de 22 anos, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, um outro jovem, de 18 anos, que estava na pracinha do bairro Amaral, também foi atingido por um disparo no ombro e socorrido para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG). O estado de saúde dele não foi informado.

Sobre a morte de Gabriel, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Informou ainda que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.