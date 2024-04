Suspeito de estuprar o sobrinho de 9 anos é espancado em Atílio Vivácqua

Um homem, de 56 anos, foi espancado e preso suspeito de estuprar o próprio sobrinho de 9 anos, em Atílio Vivácqua, na noite do último domingo (31).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi ao local após receberem informações de que um homem havia sido agredido por populares após ser acusado de abusar sexualmente de um menino de nove anos.

No local, a mãe da criança contou aos militares que havia deixado o filho brincando na rua e quando voltou, viu que o menino estava na casa do tio e com as vestes desarrumadas. Ao questionar a criança o que havia acontecido, ele contou que o homem estava a obrigando a ter relação sexual. No entanto, a mulher relatou que confrontou o suspeito e ele acabou confessando o fato.

Diante das informações, os policiais acionaram o Conselho Tutelar para acompanhar a mãe e filho à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O homem foi agredido e acabou ferido, onde foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro para atendimento médico.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 56 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e, em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).