Prefeito de Brejetuba afirma ter sofrido tentativa de homicídio

Levi Marques de Souza (PDT), mais conhecido como Levi da Mercedinha, fez o uso da Tribuna da Câmara Municipal de Brejetuba na tarde dessa segunda-feira (2) para se defender de supostas difamações que vem sofrendo e abordar outros assuntos.

Além disso, mencionou que foi vítima de tentativa de homicídio enquanto estava na janela de sua casa, essa semana. Segundo o prefeito, ele já tinha observado que um motoqueiro estava sempre próximo de sua residência.

“Eu estava na janela e quando percebi, eu vi um homem de moto. Afastei e falei com minha esposa para vir ver rapidinho. Quando ela chegou perto de mim, o tiro comeu. Está lá para todo mundo ver na parede. Um tiro, que faltou um pouco assim para pegar na minha barriga”, menciona Levi.

Ainda nas falas na Tribuna, Levi mencionou que não possui inimigos, e que o único inimigo que ele considera ter é o diabo.

“O único inimigo que eu tenho por baixo desse céu e em cima dessa terra se chama o diabo. Ele não gosta de mim e eu não gosto dele”, frisou o prefeito.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o prefeito Levi Marques e sua assessoria, porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta. Assim que tivermos o retorno, a matéria será atualizada.

