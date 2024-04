Prefeitura de Cachoeiro oferece capacitações ao longo de 2024

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) vem promovendo em 2024 inúmeras atividades, palestras e cursos a fim de oferecer aos cachoeirenses opções de capacitação. Em janeiro, a partir de parceria entre a Semcit e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), foram oferecidos os cursos de Depilador, Programador de Sistema, e Técnico em Segurança do Trabalho. Os cursos contaram com 53 participantes.

Em março, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 84 mulheres participaram dos cursos: A Arte de Embelezar; Desafios da Mulher Moderna; Mulher Transformadora; Saúde da Mulher: Bem – Estar e Qualidade de Vida. Todos os cursos foram oferecidos por meio da parceria entre Semcit, Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) e Senac.

Também, no mês de março, a Semcit realizou, pela primeira vez, no município de Cachoeiro, o I Fórum de Servidoras Públicas, com o tema: A Visibilidade da Mulher no Serviço Público

E, visando melhorar as ofertas de cursos, a Semcit participou do Dia da Cidadania, realizado pela Prefeitura de Cachoeiro no Conjunto Residencial Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, onde realizou uma pesquisa junto à população com objetivo de identificar quais eram as necessidades de quem pretendem ingressar no mercado de trabalho.

Capacitação até o mês de dezembro

A secretária de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Thatiane Cardoso fala sobre as expectativas para o decorrer do ano de 2024. “Acredito que muito poderá ser realizado no ano de 2024, já que a Semcit conta com uma equipe preparada para planejar e executar projetos que beneficiam a população e está atenta às demandas e às necessidades do mercado de trabalho”, comenta.

A Semcit fará ofertas contínuas de capacitação até o mês de dezembro, e caso o cidadão deseje realizar capacitações para inserção no mercado de trabalho, basta buscar a sede da secretaria para fazer o cadastro. Ao abrir o curso desejado, a pessoa será contatada. A Semcit fica na Rua Moreira, 317, bairro Coronel Borges. Tel: (28) 3522-5737, horário de funcionamento: 12h às 18h.