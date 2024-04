Prefeitura de Piúma abre processo seletivo para assistente de creche

A Prefeitura de Piúma, no litoral Sul do Estado abriu um novo Processo Seletivo. O certame é destinado à contratação de Assistente de Creche, por meio de cadastro reserva.

Para se inscrever, é necessário possuir ensino médio completo, ser estudante do curso superior de Pedagogia ou graduação completa em nível superior, com licenciatura plena. Além disso, o candidato deve possuir idade mínima de 18 anos e máxima de 75 anos.

Aos profissionais efetivados, será ofertado um salário no valor de R$ 1.847,77, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Como participar

Os interessados devem se inscrever no período de 12 a 21 de abril de 2024, das 8h às 23h59, exclusivamente via internet, no site do Município.

Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional.

Validade

O prazo de validade deste Processo Seletivo será até 31 de dezembro de 2024, contando da publicação de homologação.

Fonte: PCI Concursos