Prefeitura do ES abre processo seletivo com salários de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Vila Velha, abriu um novo processo seletivo que busca a contratação de 14 profissionais com formação de nível superior. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 15 de abril.

De acordo com o edital, as oportunidades disponíveis serão distribuídas entre os cargos de Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral Plantonista (1); Médico Clínico Geral Diarista (1); Médico Clínico Geral 40h (1); Médico Ginecologista Obstetra (1); Médico Ginecologista Diarista (1); Médico Infectologista (1); Médico Neurologista Infantil (1); Médico Neurologista Adulto (1); Médico Pediatra – Experiência em Neonatologia (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra Adulto (1); Médico Psiquiatra Infantil (1) e Médico Urologista (1).

Os profissionais admitidos deverão atuar em jornadas de 20 horas a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 5.018,34 a R$ 10.036,69 ao mês.

Inscrições no processo seletivo

Aqueles que tiverem interesse em concorrer deverão realizar as candidaturas até às 17h, no horário de Brasília, do dia 24 de abril de 2024. As inscrições são realizadas, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico da Prefeitura.

Os concorrentes serão classificados por meio de avaliação de títulos e experiência profissional. Conforme consta no edital disponível em nosso site para consulta.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.

Confira o edital completo clicando AQUI.