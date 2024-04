Presidente Kennedy promove grande ação de saúde neste fim de semana

A Prefeitura de Presidente Kennedy promove, neste sábado (20), uma grande ação de saúde nas unidades de atendimento básico do município.

De acordo com a administração municipal, serão ofertadas vacinação contra gripe para crianças de 06 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde e educação, pessoas com doenças crônicas e demais servidores públicos.

A iniciativa também contará com a atualização da caderneta vacinal; atendimento médico e de enfermagem; serviço farmacêutico; avaliação multidimensional da pessoa idosa; atendimento odontológico, fonoaudiólogo e psicológico; aferição de pressão arterial e glicemia, além de agendamento de exame preventivo.

