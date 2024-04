Projeto promove literatura e resgata tradições em Cachoeiro

A Lottus Produções Culturais, por meio da Lei de Incentivo Cultura Paulo Gustavo, com patrocínio do Ministério da Cultura e Secretaria Municipal de Cultura, apresenta o projeto “Minha Infância na roda da Ciranda da vida”, realizado em Cachoeiro de Itapemirim.

O projeto é voltado para a comunidade do bairro Rubem Braga, em Cachoeiro, e tem como principal objetivo promover a literatura, especialmente entre crianças de 0 a 6 anos, e também resgatar tradições por meio do artesanato voltado para a terceira idade.

O projeto busca resgatar as canções de roda e brincadeiras que estão se perdendo com o tempo, utilizando a literatura para trazer de volta histórias e vivências da infância. Além disso, por meio do artesanato, a iniciativa reproduz fatos vivenciados na infância da terceira idade, promovendo interação e resgate das tradições.

A necessidade de incentivar a leitura na comunidade do bairro Rubem Braga é evidente, considerando a escassez de projetos que promovam essa prática entre crianças, jovens e adolescentes. O projeto “Minha Infância na roda da Ciranda da vida” surge como uma resposta a essa necessidade nacional, visando implantar iniciativas que fortaleçam o hábito da leitura e resgatem as preciosas tradições da infância.

Para mais informações sobre o projeto e suas atividades, entre em contato: (28) 99904-9401

