Quanto Davi já faturou no BBB 24? Veja prêmios e valores

O Big Brother Brasil 24 acaba na próxima terça-feira (16), e garantirá o prêmio de R$ 2,92 milhões para um dos três finalistas: Davi, Matteus ou Isabelle. Além do valor recorde, os brothers já podem comemorar as recompensas conquistadas ao longo das provas.

Considerado o favorito do reality, o baiano Davi já conquistou vários prêmios nesta edição. Com a participação no programa, o motorista já ganhou R$ 120 mil ao longo da temporada. Além disso, o baiano conseguiu uma picape no valor de R$ 281,9 mil, bem como um videogame e um celular.

Para comprar eletrodomésticos, Davi já ganhou R$ 5 mil – e mais R$ 5 mil para gastar em delivery.

Além disso, o baiano se tornou o participante mais seguido desta temporada (ultrapassando até os Camarotes), com mais de 8,5 milhões de seguidores, demonstrando grandes chances do brother ter novos faturamentos com publicidade quando sair da casa.

Estadao Conteudo