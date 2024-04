Quem vai ganhar o BBB 24? Veja os favoritos, segundo as casas de apostas

O Big Brother Brasil 24 entrou em seus últimos dias. A grande final ocorre na próxima terça-feira (16), e o programa segue em “modo turbo”. Após a eliminação de Lucas Henrique na noite de terça (9), restam cinco participantes na casa mais vigiada do Brasil, todos do grupo dos Pipocas.

Mais do que nunca, é hora da pergunta: Quem vai ganhar o BBB 24? Segundo sites de apostas, a resposta é Davi, disparado na frente. Em seguida, aparecem Matteus e Isabelle.

Em levantamento* feito em três das principais empresas que realizam este tipo de serviço para o Big Brother Brasil, SportingBet, Betano e Bet365, a odd de Davi vencer o programa se aproxima de 1.00, estando entre 1.03 e 1.05. Matteus, por sua vez, tem uma odd de cerca de 10.00, e Isabelle de 20.00. As odds relacionadas a Alane e Beatriz variam mais expressivamente de site para site, ficando por volta de 100.00.

Os números remetem à quantidade de dinheiro que seria recebido em caso de acerto para cada real apostado. Para uma aposta de R$ 100, por exemplo, a pessoa receberia R$ 103 se escolhesse Davi, R$ 1.000 para Matteus e R$ 2.000 para Isabelle. No caso de Alane ou Beatriz, receberia por volta de R$ 10.000. São valores mais altos justamente pelas chances de vitória serem consideradas remotas. Em caso de erro, porém, todo o dinheiro é perdido.

Nas apostas, as chamadas odds (representadas em cotações) mostram a probabilidade de acerto. Quanto mais chances uma aposta tem de ser acertada, menor será a cotação. Ou seja, quanto mais próxima de 1.00 a odd estiver, maiores as chances de determinado evento se concretizar.

Valor das apostas do ‘BBB 24’ na SportingBet:

– 1.03 – Davi

– 15.00 – Matteus

– 21.00 – Isabelle

– 101.00 – Alane

– 151.00 – Beatriz

Valor das apostas do ‘BBB 24’ na Betano

– 1.05 – Davi

– 15.00 – Matteus

– 20.00 – Isabelle

– 100.00 – Alane

– 100.00 – Beatriz

Valor das apostas do ‘BBB 24’ na Bet365

– 1.05 – Davi

– 10.00 – Matteus

– 17.00 – Isabelle

– 51.00 – Alane

– 101.00 – Beatriz

* Consulta realizada por volta das 15h do dia 10 de abril de 2024.

Estadao Conteudo

