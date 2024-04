Resumo BBB 24: madrugada tem celebração intimista do top 4

Falta pouco para o BBB 24 chegar ao fim. Restam apenas quatro participantes. Alane, Isabelle e Matheus disputam o último paredão dessa edição. O nome com mais votos será eliminado pelo público até a noite do próximo domingo (14).

Davi, por sua vez, é o único garantido na final do reality. O baiano consagrou-se como o primeiro finalista da temporada após ser o último a deixar a prova de resistência.

Durante a madrugada deste sábado (13), os brothers remanescentes celebraram de forma intimista. Eles receberam um cooler com bebidas e dançaram bastante. Quando tocou “Vida Real”, de Paulo Ricardo, música tema do Big Brother Brasil, o quarteto se emocionou.

Leia também: Davi resiste por mais de 10 horas e é o primeiro finalista do BBB 24

Davi não escondeu a sua felicidade por já estar na final e agradeceu ao Brasil por ter chegado tão longe. “Não tem como explicar. Muito sentimento de gratidão. Aproveitar para agradecer ao Brasil sempre … Valeu, Brasil. Cumpri a missão. Agora é só esperar. Tomar um banho de piscina, vou acordar bem leve”, disse.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.