Roberto Carlos: oito escolas de Cachoeiro participarão do “Quiz do Rei”

Na edição 2024 do “Quiz do Rei”, oito escolas municipais de Cachoeiro vão participar do jogo de perguntas e respostas sobre a vida e obra do cantor Roberto Carlos, que completa 83 anos, na próxima sexta (19).

A atividade faz parte da programação em comemoração ao aniversário do ilustre artista cachoeirense. Como no ano passado, a ação será realizada em formato on-line, em uma plataforma virtual própria desenvolvida pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia de Informação (CTI) da Prefeitura.

O jogo, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), acontecerá neste mês de abril. As perguntas serão liberadas a cada semana e os alunos terão um tempo determinado para responder às questões, e não poderão contar com ajuda extra.

Haverá premiação para os três primeiros colocados. O vencedor receberá um teclado, o segundo lugar um violão e o terceiro, um ukulele. Além disso, será oferecido, ao campeão e vice-campeão, uma bolsa de estudo, por um ano, em duas escolas de música de Cachoeiro: Conservatório de Música e Escola de Música Express.

Participarão do quiz sobre o Rei Roberto Carlos, estudantes das escolas municipais: Luiz Marques Pinto (Boa Vista), Luiz Semprini (Pacotuba), Prof. Deusdedit Baptista (Coramara), Profª. Gércia Ferreira Guimarães (Fé e Raça), São Vicente (São Vicente), Maria Angélica Marangone (Alto Eucalipto), Prof. Domingos Ubaldo (Conduru) e Profª. Amélia Toledo do Rosário (Córrego dos Monos).

As escolas participantes receberam materiais com informações sobre Roberto Carlos, para que os alunos possam se preparar. Canções de destaque, premiações que o artista já recebeu, onde e quando começou a cantar, o programa de TV que o lançou no cenário nacional, endereço da casa em que morou em Cachoeiro e escolas onde estudou são alguns dos tópicos que serão abordados nas perguntas.

“Perpetuar a história e a importância de um dos maiores artistas da música popular, no Brasil e no mundo, como Roberto Carlos é um dos maiores privilégio que temos. As novas gerações precisam saber do grande legado que esse artista tem deixado ao longo de sua vida. Celebramos Roberto Carlos incentivando os nossos jovens a conhecer sua história”, salienta a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.