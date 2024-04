Saiba quais são os benefícios da pimenta-do-reino para a saúde

Saborosa, cheirosa e que sempre dá um toque a mais nos pratos: a pimenta-do-reino é uma das queridinhas dos temperos. Mas, afinal, quais são os benefícios da especiaria para a saúde? Segundo o site Tua Saúde, ela é rica em em compostos bioativos antioxidantes e termogênicos, que evitam doenças cardíacas e aceleram o metabolismo, favorecendo a queima de gordura corporal e o emagrecimento.

