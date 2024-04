Saiba tudo sobre os ingressos de Fluminense e Atlético-MG no ES

O Fluminense enfrenta o Atlético-MG pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (4), às 16h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Os ingressos para a partida já estão à venda. Mandante da partida, o Fluminense terá 90% da carga de ingressos para sua torcida. Confira todas as informações abaixo.

A venda de ingressos para Fluminense e Atlético-MG, será feita através do site Bilheteria Digital. Para garantir seu ingresso, basta clicar aqui!

Sócios dos planos Família

Sócios dos planos Família deverão efetuar duas compras distintas. Primeiro, o associado deverá comprar o seu próprio ingresso, com o desconto de 100%. Na sequência, deverá realizar uma nova compra, para seus convidados, com o desconto de 50%.

Importante!

Todos os torcedores que comprarem pela internet (incluindo visitantes) deverão acessar o estádio com E-Ticket através do app da Bilheteria Digital. Não haverá retirada de ingressos e a carteirinha de sócio não funcionará. Para que seja concedido o desconto, o sócio deverá inserir o CPF no momento da compra.

Valores para Fluminense e Atlético-MG

Arquibancada A/B

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 103,20

Guerreiro – R$ 206,40

Inteira – R$ 258

Meia-entrada – R$ 129

Solidário – R$ 139 + 1kg de alimento não perecível

Sócios do plano Arquiba Família e Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto. Sócios dos planos Arquiba 60%, Pacote Jogos, Pacote Futebol, Arquiba 100% e Maraca+ terão direito a mais 1 ingresso no valor de inteira.

Torcida visitante

Inteira – R$ 258

Meia-entrada – R$ 129

Solidário – R$ 139 + 1kg de alimento não perecível

Crianças até 2 anos completos não pagam

Meia-entrada

Conforme a lei federal 12.933/2013 e lei estadual 5.579/1998, têm direito a meia-entrada:

Estudantes (lei estadual 5.579/1998)

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001)

Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004)

Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013)

Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014)

O que tenho de apresentar?

Estudantes: carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas

Doadores de sangue: carteira de doador emitida pelo Hemocentro ou Hemoes

Profissionais do Magistério: identidade acompanhada do contracheque; carteira de trabalho; comprovante de renda que indique o cargo ou o documento sindical

Jornalistas e radialistas: registro profissional emitido pelo sindicato de classe ou Ministério do Trabalho

Não será permitida a entrada portando:

Sinalizadores

Artefatos explosivos

Capacetes e garrafas

Copos e similares

Garrafas de todos os tipos

Bandeiras maiores que 2mx2m

Materiais que caracterize manifestação de caráter político e similares

Mastros

Cigarro eletrônico

Objetos que possam causar riscos, danos ou importunação ao público. Sujeito a critérios da produção, segurança e do policiamento do local

Guarda-chuva

Carrinho de bebê

Frascos de perfume

