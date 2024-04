“Segundo roubo na loja em menos de um mês”, diz empresário de Alegre

Uma loja de roupas masculinas foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (1º), no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O impressionante que é a segunda vez que o local é invadido por criminosos em menos de um mês.

Segundo o proprietário da loja, Felipe Ramos, o criminoso usou uma pedra para quebrar o vidro e ter acesso ao interior da loja. “Tudo aconteceu por volta das 3h. O cara pegou uma pedra dessas de paralelepípedo e arremessou contra o vidro, quebrou e entrou na loja e depois saiu com um saco nas costas”, contou.

Além disso, Felipe conta que já é a segunda vez que a loja e arrombada e invadida pelos criminosos. “Já é a segunda vez que minha loja é invadida. No último dia 9, um homem invadiu a mesma loja e furtou alguns objetos. O ladrão do primeiro roubo pegaram o ladrão”, explicou Felipe.

Questionado sobre o boletim de ocorrência, o empresário disse que a Polícia Civil precisa de umas filmagens mais nítidas, onde consiga observar a fisionomia do suspeito e os movimentos que ele faz para conseguir adentrar na loja.

“Essas imagens não estão boas para fazer o reconhecimento. Estamos tentando pegar as imagens das câmeras de segurança dos vizinhos próximos para levar até a delegacia”, finalizou.

Entramos em contato com a Polícia Civil para mais informações, mas não obtivemos retorno até a publicação do texto.