Serviço de videomonitoramento ajuda elucidar e evitar crimes em Anchieta

Desde o início de fevereiro a Prefeitura de Anchieta implantou e iniciou o serviço de videomonitoramento na cidade e no litoral. Ao todo, são 12 câmeras de videomonitoramento, em diversos pontos. Além de oito aparelhos para leitura veicular em locais estratégicos, nas principais entradas do município, auxiliam no trabalho diário de segurança.

Para isso funcionar, 04 agentes da Guarda Civil Municipal e 08 agentes patrimoniais, executam uma escala na central de videomonitoramento, montada em uma sala na Vila Olímpica. O acompanhamento das imagens acontece 24h por dia. Ao detectar uma suspeita, a Guarda Municipal é acionada. Todo trâmite tem apoio das polícias Civil e Militar.

De acordo com o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Luiz Nogueira, desde o início da implantação do serviço, foram evitados e elucidados vários crimes e auxiliado em algumas investigações policiais. “Conseguimos dar suporte nas investigações de furto a veículo, com apreensão de uma quadrilha; auxílio a polícia Civil no furto ao supermercado Nossa Rede e em um homicídio. Ainda pudemos auxiliar a Polícia Militar nas ocorrências de tráfico de drogas”, destaca Nogueira.

Outra iniciativa com o serviço é a utilização dos alto-falantes para divulgação de campanhas e serviços públicos do município. Um exemplo atual é a campanha de prevenção a dengue.

A população também pode solicitar o serviço. Para ter acesso a imagens, o requerente deve protocolar na sede da prefeitura ou on-line pelo Governo Digital, o pedido de acesso. É preciso informar o motivo, data e horário do fato, se possível anexando o boletim de ocorrência.