Servidor da Prefeitura de Cachoeiro fica gravemente ferido após acidente

Um servidor do setor de pré-moldados da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim ficou gravemente ferido após um acidente de trabalho, ocorrido na tarde desta quinta-feira (18), no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo.

De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro, um funcionário da empresa terceirizada de Segurança do Trabalho, que presta serviço para o município, estava no setor fazendo inspeção e laudos de segurança e presenciou todo o ocorrido.

Leia também: Galpão industrial é atingido por incêndio de grande proporção em Cachoeiro

Ainda, segundo a Prefeitura, o funcionário contou que o servidor estava terminando de limpar a betoneira, quando sua camisa agarrou no equipamento.

O servidor estava usando o Equipamento de Proteção Individual (EPI), de forma correta e, imediatamente, o equipamento foi desligado. Ele levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde foi submetido a procedimento cirúrgico na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do hospital.

O estado de saúde do paciente não foi informado pelo hospital. A Prefeitura de Cachoeiro acompanha o caso e está solidária com a família do servidor.