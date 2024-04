MP denuncia namorado de enfermeira assassinada em Alfredo Chaves

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Alfredo Chaves, ofereceu denúncia em face de Cleilton Santana dos Santos, acusado de matar a namorada Íris Rocha de Souza, que já estava em estado avançado de gestação.

Na ação, o MPES pede a condenação do denunciado por feminicídio praticado por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito, além de provocar aborto sem o consentimento da gestante.

Segundo o MPES, o crime ocorreu no dia 11 de janeiro deste ano, na localidade de Carolina, em Alfredo Chaves. Cleilton, agindo de forma premeditada, levou a vítima a um lugar ermo, de mata e sem residências por perto e fez quatro disparos de arma de fogo contra ela. Na sequência, arrastou a vítima e a jogou em um terreno com declive acentuado, despejando sobre o corpo cal desidratado, com o objetivo de ocultar a localização, disfarçar o odor e agilizar o processo de decomposição.

Leia também: Justiça prorroga prisão do suspeito de matar enfermeira Íris Rocha

Conforme foi apurado, Cleilton e Íris mantinham um relacionamento amoroso em que o acusado exercia sobre a vítima extremo controle sobre suas atitudes e comportamentos, com acentuado sentimento de posse, não admitindo qualquer contrariedade, o que o levou a tirar a vida da vítima.

O MPES requer que o denunciado seja processado e, ao final, seja pronunciado para ser julgado e condenado pelos crimes descritos na denúncia.

Fonte: Ministério Público