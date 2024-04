Simpósio em Cachoeiro vai debater a tecnologia na saúde do Sul do ES

Nos dias 21 e 22 de maio, os profissionais da área da saúde, especialistas de diversas áreas e médicos terão a oportunidade de discutir os avanços tecnológicos na saúde no Sul do Espírito Santo. O Simpósio Regional de Saúde: PROINTEC – Saúde in Foco, será realizado no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro de Itapemirim.

O Simpósio é promovido pela GFC Eventos, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Prefeitura Municipal de Cachoeiro e AQUINOTICIAS.COM.

Para o diretor da GFC Eventos, Elias Carvalho, o evento tem o propósito de destacar Cachoeiro de Itapemirim e a região Sul capixaba como um polo em saúde no Espírito Santo. “A importância do Simpósio é mostrar para todo o Sul do Espírito Santo como a nossa saúde é tecnológica e moderna, reforçando que a região é um polo de saúde no Estado”, explica.

PROINTEC – Saúde in Foco

Reunindo especialistas de diversas áreas, o Simpósio oferecerá um ambiente dinâmico para médicos e profissionais da saúde discutirem as mais recentes tecnologias e avanços do setor. Temas como a ciência da felicidade também serão abordados, promovendo uma visão holística da saúde.

O secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, destaca que o município deu um salto de qualidade e modernidade na área.

“Nosso município é polo da região Sul do Espírito Santo. E nós, enquanto Poder Público Municipal, entendemos essa realidade e nos preparamos para oferecer serviço de qualidade para a população cachoeirense e apoiar os hospitais filantrópicos para que tenhamos capacidade de atendimento regional. Nos últimos sete anos, Cachoeiro deu um salto de qualidade e, principalmente, de modernidade, usando a tecnologia como aliada nos processos, garantindo mais agilidade e conforto tanto para quem trabalha, quanto para quem utiliza a rede”, pontua.

Além dos debates e palestras, o público poderá conferir demonstração de produtores e serviços na área de tecnologia. O evento é gratuito e aberto ao público.