Roberto Carlos na Festa da Penha? Cantor pode ser a atração de 2025

Já pensou um show de Roberto Carlos encerrando a tradicional Festa da Penha em Vila Velha? Talvez esse desejo possa se realizar no próximo ano. No entanto, se depender do cantor cachoeirense e Rei da Música Popular Brasileira, essa apresentação pode sim acontecer em 2025.

O desejo de ter Roberto Carlos na festa é do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Aliás, ele fez o pedido ao governador Renato Casagrande (PSB), que viu a possibilidade de ter o Rei na maior festa católica do Espírito Santo.

Segundo fontes procuradas pelo AQUINOTICIAS.COM, o governador Renato Casagrande recorreu ao prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), que tem uma proximidade com o cantor.

Procurado por Victor Coelho, Roberto Carlos teria gostado da ideia. No entanto, acrescentou ao convite do prefeito uma condicionante fora do acordo financeiro com seu empresário Léo Esteves: a possibilidade do aeroporto de Cachoeiro já estar pronto para receber seu jatinho.

Roberto Carlos na Festa da Penha?

Nesta vinda ao Espírito Santo, também há a possibilidade de Roberto Carlos inaugurar oficialmente a cobertura do Centro de Eventos do parque de exposições de Cachoeiro de Itapemirim, que receberá seu nome. Lembrando que, antes mesma da conclusão, o artista foi o primeiro a se apresentar no espaço. Aliás, ele comemorou seus 82 anos em 2023 com seus conterrâneos.

A possibilidade da vinda do artista ao Estado tem gerado grandes expectativas. Umas delas seria uma possibilidade de Roberto Carlos negociar com a Rede Globo – emissora com a qual tem contrato e exibe anualmente seu especial de fim de ano – realizar um show em sua cidade natal. Portanto, a apresentação seria nos moldes do cantor Milton Nascimento, que realizou um show no estádio do Mineirão para encerrar sua carreira. Quem sabe?!