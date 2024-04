Sorvete de cerveja, iogurte de pimenta e muito mais na ExpoSul 2024

Quem for ao Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim a partir desta quinta-feira (04), na ExpoSul Rural 2024, vai poder conhecer novos produtos e opções que fogem do tradicional oferecido no mercado. As variedades mostram a força das famílias do agro do Espírito Santo, e vão desde produtos para animais a sabores exóticos de sorvetes. Entre as novidades, estão o lançamento do “sorveja”, o sorvete de cerveja, e o oferecimento de drinks de chope.

Também será lançado os picolés gourmet de juçara, um fruto semelhante ao açaí proveniente da Mata Atlântica. Serão oferecidos, ainda, os já tradicionais picolés do fruto. A ExpoSul Rural 2024 é uma oportunidade para conhecer também uma linha inédita de produtos com aroma de café – perfumes, velas e aromatizantes – e o iogurte de pimenta com gengibre. A ExpoSul também vai ser a oportunidade para o lançamento de um produto inédito no estado que combate carrapatos, bernes, moscas e vermes intestinais.

Negócios, sustentabilidade, tecnologia e inovação

Começou nesta segunda (1º) e vai até o próximo domingo (7), o evento que reúne animais e máquinas, implementos e serviços agrícolas, agroindústria, artesanato, culinária e programação com as temáticas rural e ambiental para as crianças. Com o lema “Negócios, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação”, a previsão é que mais de 100 mil pessoas passem pelo local.

Os primeiros três dias serão exclusivos para o setor pecuário, com concursos leiteiros, provas de ranqueamento e outras atividades. Essa é a 5ª edição regular da ExpoSul, que neste ano terá cerca de 600 expositores (20% a mais que em 2023), entre produtores rurais, micro e pequenos empreendedores e instituições públicas e privadas. A expectativa é que o volume de negócios supere os R$ 40 milhões.

O evento tem o agro como principal eixo e agrega agroindústrias, agroturismo, máquinas e equipamentos, energia solar, soluções em irrigação, consultorias, cooperativas e bancos, oferecendo ao produtor rural todas as possibilidades de conhecimento, negócios e trocas de experiências. A ExpoSul Rural 2024 abre espaço também para micro e pequenos empreendedores dos setores de alimentação, diversão e artesanato. Palestras e minicursos vão acontecer em um auditório climatizado e na Arena aberta, que receberá também apresentações culturais.

Pecuária de leite

A pecuária de leite será destaque, com exposições ranqueadas e concurso leiteiro. Haverá, também, exposições ranqueadas e não ranqueadas de gado de corte. As provas de cavalos vêm fortalecidas. O Circuito Equestre ExpoSul Rural 2024 terá provas de Laço Campista, Ranch Sorting e a especializada Mangalarga Marchador. Um Encontro Estadual de Muladeiros completa a programação. O evento também abre espaço para chefs de cozinha, com aulas-show que envolvem ingredientes capixabas, agroindústrias e a cultura do estado.

Os alimentos arrecadados na ExpoSul Rural 2024 serão doados a famílias vítimas das chuvas no sul do estado. Quem for de carro, doa 1 Kg de alimento. Os visitantes também poderão fazer doações voluntárias ao Banco de Alimento de Cachoeiro, que terá um posto de recebimento no evento.

Fazendinha com mini animais e broa com café grátis

Uma das atrações mais disputadas todos os anos é a Fazendinha, uma oportunidade para as crianças vivenciarem o meio rural e os adultos matarem a saudade do tempo de criança. As crianças e adolescentes vão poder interagir com mini animais – entre eles boi, jumento, cabrito, bezerro, coelho e pôneis – e também dar mamadeira a bezerrinhos recém-nascidos.

A Fazendinha reproduz, ainda, uma cozinha da roça, como a dos antigos avós, com fogão à lenha, onde o público vai poder degustar gratuitamente broa de milho e um café torrado, moído e passado na hora. Serão cerca de 30 animais, também com o circuito para cavalinhos e pôneis, e a previsão é que sejam servidos cerca de 13 mil cafezinhos e 10 mil pedaços de broa.

Serviço

ExpoSul Rural 2024

Data: de 04 a 07 de abril (quinta a domingo)

Horário: quinta e sexta-feira, das 13h às 21h30; sábado, das 10h às 22h; domingo das 10h às 16h

Local: Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa” – Rod. Cachoeiro x Muqui, KM 01, Cachoeiro de Itapemirim

Entrada e estacionamento: 1 kg de alimento não perecível

Programação aberta ao público – 4 a 7 de abril (quinta a domingo)

Todos os dias

Exposições gado de leite e corte

Fazendinha

Trilha Ecológica

Espaço Kids

Espaço Mulher

Vila Gastronômica

Feira de Negócios

Feira de Flores

Feira de Máquinas e Equipamentos

Feira de Artesanato

Feira de Agroindústrias

Feira dos Municípios Sul Capixabas

Concursos leiteiros

Quinta-feira (4 de abril)

6h – 1ª ordenha concurso leiteiro raça gir

7h – 1ª ordenha concurso leiteiro livre

10h – início dos julgamentos ranqueados raças gir e girolando – pista de julgamentos

10h – início da Especializada Mangalarga Marchador

13h – abertura dos portões ao público

13h – Palestra: Manejo de pragas em olerícolas e culturas alimentares – José Salazar, D.Sc. em Entomologia, Pesquisador do Incaper – Arena

13h – Licenciamento ambiental rural como ferramenta de desenvolvimento regional – Sindirural/Gabinete Dep. Bruno Resende – Auditório

14h30 – 2º Encontro sobre Juventude Rural e Sucessão Familiar e lançamento da publicação “Juventude Rural e Sucessão Familiar” – Vera Martins, M.Sc. em Economia Doméstica Extensionista do Incaper – Arena

15h – Apresentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) – Eduardo Chagas – Diretor Técnico do Idaf, Engenheiro Agrônomo e M.Sc em Ciências do Solo – Auditório

17h – Solenidade de abertura – Arena

17h – Palestra sobre Nutrição mínima para recuperação de pastagens degradadas – André Guarçoni, D.Sc. em Solos e Nutrição de Plantas, Pesquisador do Incaper – Auditório

Sexta-feira (5 de abril)

9h30 – Reunião Sindicatos FAES – Auditório

11h – Minicurso sobre a Cultura da acerola – Marlon Dutra Degli Esposti, D.Sc. em Fitotecnia, Pesquisador do Incaper – Auditório

13h – abertura dos portões ao público

13h – Reunião Cooperativas de Leite – organização RVA – Auditório

13h – Roda de conversa – Mulheres do Café: igualdade de gênero e agregação de valor na cafeicultura capixaba – Patrícia Morais da Matta Campbell, D.Sc. em Solos e Nutrição de Plantas, Extensionista do Incaper – Sala Mulher

15h – Seminário apresentação resultados ATeG Senar e resultados RVA qualidade do leite – Arena

15h – Palestra Cochonilhas farinhentas em cafeeiro: biologia, danos e manejo – Renan Queiroz, D.Sc. em Entomologia, Pesquisador do Incaper – Auditório

16h – Lançamento do livro “Café Sombreado: Uma abordagem multidisciplinar” – João Araújo, D.Sc. em Agronomia, Extensionista do Incaper – Auditório

17h – Palestra Tecnologias para produção sustentável na cafeicultura – Fabiano Tristão, M.Sc. em Agronomia, Extensionista do Incaper – Auditório

18h30 – Aula-show gastronomia – Chef Silvana /EFTUR – Arena

20h – Dança Portuguesa de Belo Horizonte, Anchieta – Arena

20h – Confraternização Selita (para convidados) – Tenda Exclusiva

Sábado (6 de abril)

10h – abertura dos portões ao público

10h – início das provas de Laço Campista

10h – Inovação e conexão no Agro – Bruno Dupin – Arena

10h – Reunião da comissão de cooperativismo da Ales – Coord. Gabinete Deputado Alan Ferreira – Auditório

13h – Brucelose: Aspectos Clínicos, importância econômica e na Saúde pública – Alice Drummond, Médica – veterinária, Fiscal Estadual Agropecuário – Macllene Zeferino – Fiscal Estadual Agropecuário, Médica Veterinária – IDAF- Auditório

13h – Almoço Senar (para convidados) – Tenda Exclusiva

15h – Roda de conversa sobre Brucelose – Juliano Pereira Chaves, Fiscal Estadual Agropecuário – Médico Veterinário – IDAF – Auditório

16h – Palestra Importância do leite e da carne para a alimentação humana – Arena

17h – Encerramento e premiação das ranqueadas gir e girolando – pista de julgamentos

19h – Dança Portuguesa e Folia de Reis de Conceição do Castelo – Arena

20h – Pout-Pourri Cultural de Marataízes – Arena

21h – Premiação e encerramento dos concursos leiteiros

Domingo (7 de abril)

9h – Início das provas de Ranch Sorting

10h – abertura dos portões ao público

14h – Folia de Reis e Caxambu de Jerônimo Monteiro – Arena