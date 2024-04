Startups capixabas ajudam a solucionar problemas de ordem mundial

A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) tem realizado diversas ações para fomentar a produção científica no Estado, entre elas, a aceleração e apoio a startups.

O investimento já tem apresentado resultado e, recentemente, trouxe um reconhecimento internacional para o Espírito Santo.

“Um evento mundial que ocorreu no Rio de Janeiro, a Web Summit, e a campeã do Web Summit do ano passado é uma startup capixaba. Mais de 1.000 startups concorrendo, e uma startup capixaba sai vencedora, de um evento mundial, com uma solução que ela apresentou, que auxilia a alfabetização de crianças com autismo”, explicou o secretário da Secti, Bruno Lamas.

O fomento a tecnologia, inovação e educação profissional no Espírito Santo foi um dos assuntos abordados durante entrevista realizada com Bruno Lamas no canal do AQUINOTÍCIAS.COM, no youtube.

Confira os resultados do investimento em startups capixabas: