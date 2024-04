Suspeito é preso após esfaquear homem em Alegre

Um homem, de 38 anos, foi socorrido após ser esfaqueado por outro homem no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (10).

A Polícia Militar informou que militares foram acionados para verificar uma tentativa de homicídio por arma branca contra um homem, no bairro Vila do Sul. Quando a equipe da PM chegou ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia socorrido a vítima para o hospital.

Segundo informações de testemunhas, o autor do crime estava na Praça 6 de Janeiro, próximo à uma farmácia. Lá, os policiais localizaram o suspeito e, em conversa, ele confirmou ter atentado contra a vítima. O acusado portava uma bolsa que continha um punhal.

Diante disso, os militares encaminharam o homem para à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Alegre. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”, finaliza a nota.