Suspeito foge após atirar contra a ex-companheira em Muniz Freire

Um homem, de 36 anos, fugiu após atirar contra a ex-companheira em Piaçu, distrito de Muniz Freire, na manhã do último domingo (7).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Copom, relatando que um homem, de 36 anos, teria efetuado disparo de arma de fogo em direção a sua ex companheira, de 34 anos, e que estaria se deslocando em um Toyota/Corolla de cor preta, sentido a Muniz Freire.

Diante das informações, os militares prosseguiram e se depararam com o referido veículo. Neste momento, o carro fugiu da tentativa de abordagem, percorrendo algumas ruas do município de Muniz Freire em alta velocidade. Em seguida, o veículo foi abandonado e o suspeito fugiu a pé.

Em conversa com a vítima, ela relatou a PM que está separada do ex-companheiro há cerca de 11 meses e ele já está em outro relacionamento, mas não aceita o fim do relacionamento com ela. Disse ainda que na época do término do relacionamento, ele fez ameaças com uso de uma arma de fogo.

Além disso, contou que ele está morando em outro Estado, mas que chgou em Piaçu no sábado (6), e pegou os filhos do casal para passar o dia com ele. Quando ele ficou sabendo que ela teria saído com o namorado, o suspeito chegou na farmácia onde ela trabalha, visivelmente descontrolado, proferindo xingamentos e jogando as roupas da vítima pelo chão. Ela ficou com medo, saiu em direção à rua e o agressor pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção.

Segundo a vítima, após o ocorrido, o suspeito pegou o veículo Toyota Corolla e fugiu. O suspeito não foi localizado até o término da ocorrência. O veículo encontrado foi removido ao pátio credenciado do Detran|ES.