Taça do Capixabão recebe nome de grande ídolo do Vasco

A taça do Capixabão recebeu um novo design ao longo da temporada, com linhas modernas e minimalistas, o novo troféu é feito de aço inoxidável e pesa 6 kilos. Aliás, foi desenvolvida pela designer gráfico Raísa Haig, que integra a equipe de pós-produção da TVE Espírito Santo, e pelo artista plástico Zota Coelho. Mas, mesmo com o novo design, ainda falta um nome, certo?

A Comissão Julgadora escolheu quatro dentre quase 800 sugestões. Assim, ficaram no páreo os nomes dos jogadores Alcy Simões, Geovani Silva, José Fontana e do radialista Jota Oliveira.

A taça do Capixabão, agora se chama Geovani Silva. O novo nome do troféu mais importante do futebol capixaba, foi através de votação popular. Contudo, o nome do ex-atleta venceu a eleição, diante de outras três grandes personalidades.

Geovani Silva

Ídolo da Desportiva Ferroviária, Geovani foi tricampeão capixaba. Além disso, foi também um grande ídolo de um dos maiores clubes do Brasil, o Vasco da Gama. Jogando ao lado de Romário e Roberto Dinamite.

O atleta respondeu a publicação que anunciava o novo nome da taça, em sua homenagem: “Obrigado pela homenagem!! Gratidão a todos que votaram!!!”, escreveu Geovani Silva.