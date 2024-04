Thalita Zampirolli é a nova rainha de escola de samba do ES

Semanas após perder o posto de rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, escola de samba do Rio de Janeiro, Thalita Zampirolli já encontrou seu próximo destino para o carnaval de 2025.

A empresária é a nova rainha de bateria da escola Chegou o Que Faltava, do Espírito Santo, o anúncio foi nesta quinta-feira (11), através do Instagram oficial da escola de samba.

Confira o que diz a publicação do anúncio oficial da modelo cachoeirense: “Thalita Zampirolli é a nova rainha da bateria Ritmo Nervoso! A Chegou O Que Faltava dá as boas-vindas e deseja que a sua jornada conosco seja repleta de momentos inesquecíveis com a nossa comunidade que te recebe de braços abertos!”.