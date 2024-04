Turismo sustentável: evento reúne dezenas de pessoas no Caparaó 

A 1ª edição do Ciclo do Saber – Turismo, realizada pelo Senac Espírito Santo, em conjunto com parceiros ligados ao segmento na região, foi um sucesso. O evento recebeu mais de 250 pessoas interessadas em contribuir e promover o turismo sustentável na região do Caparaó capixaba. O evento aconteceu nesta quarta-feira (24), no Sítio Toinzé, em Iúna.

O encontro foi aberto pelo gerente de Educação Profissional do Senac-ES, Bruno Emílio Pereira. Ele destacou a relevância dessa parceria para o desenvolvimento no território.

“O Ciclo do Saber – Turismo vai percorrer todas as regiões turísticas do Estado. O Sistema Fecomércio-ES atua para que esse setor seja fortalecido e colabore cada vez mais com o impulsionamento econômico na área”, afirmou.

Expansão do turismo

De acordo com a gerente Interina da Unidade de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro, Fabiula Uggeri, a região está em grande expansão.

“A presença do Senac-ES aqui promove o crescimento do turismo, identifica os desafios, apresenta soluções e oportunidades para as ações voltadas para o turismo na região. O município é muito procurado por turistas e a comunidade precisa levar em consideração os aspectos ligados à sustentabilidade”, lembrou.

Parceria para alavancar o turismo, o Ciclo do Saber – Turismo é uma novidade para o segmento e segue com a proposta de colaborar com o desenvolvimento das ações ligadas ao turismo no Estado.

“A iniciativa trouxe a possibilidade de formar pactos para novos trabalhos, cursos e formas de tornar a região em um território ainda mais voltado para o turismo. Com esse evento vamos poder traçar linhas de ação, tanto para melhorar o que já temos, quanto para sanar gargalos”, disse a diretora do Consórcio de Desenvolvimento do Caparaó, Dalva Ringuier.

Empreendedores turísticos

O Sebrae-ES também trabalha para defender os interesses e potencialidades do turismo na região e juntou-se ao Senac-ES para realizar o Ciclo do Saber.

“Temos muitos trabalhos sendo realizados aqui no Caparaó. Atuamos para alavancar o turismo e colocar as belezas da região, assim como os empreendedores que atuam nesses municípios, em evidência”, lembrou a Analista de Desenvolvimento do Sebrae-ES, Fabiele de Paula.

A subsecretária de Infraestrutura e Planejamento de Estado de Turismo, Flávia Cysne, representou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos no encontro.

“Nós estamos com várias ações acontecendo aqui na região, como o “Bem Receber o Turista”, em parceria com o Senac-ES. Vamos executar o Projeta Turismo, para levantar dados e monitorar as atividades relacionadas ao turismo e os turistas aqui no Espírito Santo”, disse.

O representante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, Fábio Magalhães, pontuou que o Espírito Santo é uma potência no turismo.

“O Espírito Santo é uma potência quando se fala de turismo e temos que mostrar isso. Estamos aqui representando a Assembleia Legislativa e nos colocando à disposição”, ressaltou Magalhães.

Caparaó em destaque

O prefeito de Iúna, Romário Vieira (Podemos), falou da importância em receber o 1º encontro do Ciclo do Saber – Turismo da região. “É motivo de muita alegria receber esse evento em nosso município. Essas parcerias nos ajudam a fortalecer o turismo em Iúna”, ressaltou o prefeito.

Gecilda Rodrigues, secretária de Turismo de Muniz Freire, destacou a importância do evento para os gestores da região do Caparaó.

“Esse evento é de suprema importância para nós que somos gestores de turismo da região do Caparaó. Além da troca de experiência de um gestor com o outro, também estamos recebendo conhecimento e direcionamento para todo o desenvolvimento que temos que fazer”, disse a secretária.

O evento reuniu, ainda, prefeitos das cidades que integram a região do Caparaó, secretários municipais e estaduais, conselheiros, empresários, empreendedores e comerciantes que atuam no segmento do turismo.