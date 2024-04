Última Lotofácil premiou alguém de Venda Nova -ES

Apostas de três cidades do Espírito Santo acertaram 14 números na última Lotofácil. O prêmio individual para cada aposta foi de R$2.258,91, referente ao concurso 3084, sorteado no último sábado (20). Uma das apostas foi do município de Venda Nova do Imigrante.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os outros capixabas sortudos são das cidades de Jaguaré e Vila Velha – ES.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25. Dessa vez, ninguém acertou os 15 números e o prêmio principal da Lotofácil acumulou. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 4.300.000,00.