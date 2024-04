Unimed Kids: crianças tem um dia de médico em hospital de Cachoeiro

Na manhã do último sábado (27), a Unimed Sul Capixaba realizou mais uma edição do Unimed Kids. Um dia voltado para as crianças, filhos de cooperados e colaboradores, que podem vivenciar de forma lúdica a rotina do Hospital Unimed, em Cachoeiro.

Participaram 26 crianças entre quatro e 10 anos de idade. Na abertura da ação, o diretor de Mercado da Unimed Sul Capixaba, Luiz Sérgio Ervatti, deu as boas-vindas aos pequenos visitantes.

“Hoje é um dia de brincadeiras, mas também de aprendizado. Aqui estão nossos futuros profissionais e espero que todos aproveitem bastante”, comentou.

As crianças começaram ganhando um jaleco e conhecendo um esqueleto humano. Depois, aprenderam a higienizar corretamente as mãos para iniciar o “atendimento” aos seus pacientes.

Divididos em quatro grupos, eles foram levados de ambulância pelo estacionamento do hospital. Na sala de raio x, examinaram a primeira paciente “acidentada”. Fizeram curativos e cuidaram com muita atenção.

Centro cirúrgico da Unimed Kids

Depois, passaram pela sala de ultrassom, onde acompanharam o exame de uma paciente grávida. Já no centro cirúrgico montado especialmente para eles, aliás, usaram instrumentos para realizar uma “cirurgia”.

Passaram, ainda, pelo berçário para cuidar dos bebês, pelo laboratório e aprenderam a montar refeições. Tudo isso acompanhados por um grupo de colaboradores voluntários da cooperativa. Ao final da ação, ganharam certificados de participação para marcar ainda mais essa experiência.

Contudo, a cooperada da Unimed Sul Capixaba, Welza de Abreu Brito, ficou encantada com seu filho Bernardo, de 4 anos, usando jaleco. “Achei uma experiência muito rica e dinâmica. Mostrando a rotina do hospital de forma lúdica para as crianças. Meu filho ficou super feliz e empolgado com o evento, além de conhecer o meu local de trabalho”, relata.

Aliás, para os filhos da Débora Athayde Herkenhoff, Carolina, de 6 anos e Tiago, de 4 anos, foi uma experiência incrível. “Eles ficaram encantados de vivenciar a rotina no Hospital, onde cada momento foi preparado com muito carinho especialmente para as crianças”, conta a coordenadora de estratégia e projetos da Unimed Sul Capixaba.