Unimed: Pronto Atendimento registra lotação máxima com casos de dengue e gripe

A Unimed Sul Capixaba emitiu um comunicado na tarde desta sexta-feira (12), sobre a lotação máxima do Pronto Atendimento, devido ao aumento no número de casos de dengue e doenças respiratórias e consequente lotação dos hospitais da região.

No comunicado, a Unimed Sul Capixaba informa que: “devido à epidemia de dengue na região e ao aumento de casos registrados, nosso Pronto Atendimento registra no momento lotação máxima, com um crescimento de 79% no número de atendimentos por dengue e de 82,8% por doenças respiratórias, registrados nos últimos dois meses. O número significativo de casos de pneumonia nas últimas horas também contribuiu para o elevado número de atendimentos”.

Além disso, reforça que “o corpo clínico está a postos para oferecer o melhor trabalho. Pedimos a compreensão de todos e também orientamos que, em casos de sintomas leves, procurem o Pronto Atendimento Digital. Nele é possível que o atendimento seja realizado de forma on-line, de onde a pessoa estiver, sem ter que se deslocar para uma unidade física”.

O Pronto Atendimento Digital atende adultos e crianças, com clínico geral e pediatra. Pode ser acionado pela assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, pelo site ou ainda pelo Aplicativo Unimed Cliente. Está disponível somente para clientes Unimed Sul Capixaba.

Ainda, segundo a Unimed Sul Capixaba é “importante destacar também os cuidados que devem ser tomados para evitar a dengue: eliminar recipientes que acumulam água, como vasilhas de plantas e pneus, e cuidar para que o lixo não se acumule e o mosquito não se prolifere. Além disso, é importante o uso de repelente”.

E que “nos casos de pneumonia, a orientação é vacinar contra a gripe para ajudar na prevenção da doença e de outros problemas do vírus influenza. Pessoas com pneumonia devem evitar contato próximo com familiares e amigos não infectados, e cobrir a boca e o nariz ao tossir, descartando os lenços de papel usados. O uso de máscara também é essencial”.