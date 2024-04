URGENTE: acidente com ônibus deixa estudantes feridos em Venda Nova

Um acidente entre uma carreta e um ônibus escolar deixou estudantes levemente feridos no bairro Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante, na manhã desta segunda-feira (29).

Ainda não se sabe o que causou a batida, mas informações da Prefeitura indicam que as crianças estavam sendo transportadas para duas escolas do município, quando o ônibus bateu na traseira de uma carreta, que estava estacionada no acostamento de uma rua do bairro.

Além disso, a Prefeitura informou que o ônibus é de uma empresa terceirizada que presta serviços para o município. As crianças que estavam no coletivo foram encaminhadas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, onde receberam atendimentos médicos e foram liberados. Uma aluna machucou o nariz e permanece em observação na unidade.