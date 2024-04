Jovem é arremessado em acidente gravíssimo em Kennedy

Um jovem, de 20 anos, morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, neste sábado (27), em Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo.

Após bater de frente com o automóvel, o motociclista foi arremessado para fora da pista, onde ficou caído com ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas veio a óbito no hospital.

A Polícia Científica (PCIES) informa que o serviço de transporte de cadáver foi acionado, por volta das 15h19, para recolhimento do corpo no Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para a realização da identificação e do exame cadavérico. Posteriormente, será liberado para os familiares.

A Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy.

Como o acidente aconteceu?

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o fato ocorreu na localidade de Santo Eduardo, interior do município.

Em depoimento aos policiais, o condutor do carro de passeio, relatou que trafegava sentido Santo Eduardo x Jaqueira, quando em uma curva se deparou com o motociclista, em alta velocidade, no sentido contrário invadindo a contramão de direção.

O motorista do veículo ainda disse que tentou ir para a contramão para desviar da moto, porém o motociclista tentou retornar para a sua mão de direção. Devido ao fato, o condutor do automóvel tentou voltar para a sua faixa e desviar da moto, mas, neste momento, aconteceu a colisão frontal.

O condutor do veículo de passeio estava com a CNH vencida há três anos e não apresentava sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.

Entretanto, foi oferecido o teste do etilômetro ao motorista, que negou fazê-lo, sob a alegação que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim. Já a moto, envolvida no acidente, estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada.