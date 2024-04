URGENTE! Santa Casa de Guaçuí precisa de doadores de sangue

A Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, no Caparaó, emitiu na manhã desta terça-feira (2), um comunicado informando que os estoques da unidade estão em níveis críticos.

“Precisamos de doadores de sangue para suprir nossos estoques que estão em níveis críticos. Compartilhe este post, convoque os amigos e ajude quem precisa. A vida não pode esperar”, menciona a publicação nas redes sociais.

Denis Vaz, administrador da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, afirma que a falta de estoques adequados pode resultar na perda de vidas.

“Não existe substituto para o sangue, e a escassez de estoques adequados pode resultar na perda de vidas. Diariamente, inúmeras situações emergenciais demandam o uso de bolsas de sangue aqui na Santa Casa. Pacientes cirúrgicos ortopédicos, em hemodiálise, nas UTIs e também no pronto-socorro consomem grandes quantidades de sangue, e por isso, apelamos para a mobilização de todos para realizar doações”, menciona o administrador.

Os doadores devem procurar o Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim, que funciona no prédio da Unidade de Oncologia Clínica I, ao lado do Hospital, no subtérreo, no Bairro Ferroviários, em Cachoeiro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e sábado, das 7h às 11h. Informações ligue para: (28) 3526-6232.

Quem pode doar?

Pessoas entre 18 e 60 anos e pesam mais do que 50 quilos. Já quem tem mais de 60 anos só pode fazer a doação se já tiver histórico de doação. É importante estar alimentado e, caso seja após o almoço, aguardar, no mínimo, três horas para procurar o serviço.

O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro e, em seguida, passar por triagem.

A orientação é para que os grupos com mais de cinco doadores façam uma comunicação prévia, para que os colaboradores consigam organizar o espaço e evitar aglomerações.

Suporte aos doadores

A entidade menciona que toda quinta-feira, às 7h, a Santa Casa de Guaçuí disponibiliza um veículo com 6 vagas para levar doadores de sangue até o Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim. O agendamento para realizar a doação pode ser feito pelo telefone: (28) 3553-0479 – ramal 214. O transporte é ofertado gratuitamente.

Assista o vídeo!

Crédito: Divulgação/Santa Casa de Guaçuí