Veja como consultar provas e gabaritos do concurso público de Cachoeiro

Os candidatos ao concurso público da Prefeitura de Cachoeiro para o preenchimento do cargo de procurador já podem realizar a consulta individual ao gabarito preliminar e aos cadernos de provas do certame. O procedimento foi liberado nesta terça-feira (16) e segue aberto até às 18h desta quinta-feira (18).

Para realizar a consulta, o candidato deve acessar o site da banca organizadora e procurar pela página do referido concurso (clique aqui para acessar). Nela, é necessário informar o CPF e a senha declarados no ato de inscrição.

Editais divulgam gabaritos preliminares e cadernos de provas

Os editais do concurso público da Prefeitura de Cachoeiro para provimento de cargos administrativos e na Guarda Civil Municipal (GCM) publicaram, recentemente, os cadernos de provas e seus respectivos gabaritos preliminares, que podem ser consultados no site oficial da banca – confira os links abaixo.

Páginas de acompanhamento dos editais

O concurso público da Prefeitura de Cachoeiro está dividido em quatro diferentes editais, com cronogramas independentes entre si. Para se manter atualizado em relação ao certame, o candidato deve acompanhar as páginas de seus respectivos editais no site da banca organizadora, por meio dos links abaixo:

As datas e os períodos estabelecidos nos cronogramas são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e da banca organizadora. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

Edital – Cargos nas áreas de saúde e educação: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24

Edital – Cargos administrativos: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24_adm

Edital – Cargos na Guarda Civil Municipal: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_GUARDA

Edital – Cargo de Procurador: www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_PROCURADOR