VÍDEO | Poste é atingido por chamas e preocupa moradores em Cachoeiro

Os moradores da Rua Basílio Pimenta, no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficaram preocupados após um poste ser tomado pelas chamas na noite da última quarta-feira (10).

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) informou que a guarnição foi acionada para ocorrência de incêndio no bairro Basiléia, na noite desta quarta-feira (10). No local, a equipe constatou que havia um foco de incêndio em uma lixeira plástica, que se espalhou para cabos de telefonia e internet, danificando a rede.

No entanto, os militares realizaram o combate, extinguindo as chamas, e em seguida, orientaram os moradores a acionarem as empresas competentes para os reparos necessários. A lixeira também ficou totalmente destruída.

A EDP foi procurada para informações sobre o fornecimento de energia na região, mas não obtivemos retorno até a publicação do texto.

Veja o vídeo: