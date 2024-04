PC encontra carro usado em roubo a clube de tiros em Domingos Martins

A Polícia Civil (PC) apreendeu um veículo Toyota Etios, utilizado por suspeitos de roubarem um estande de tiros na última segunda-feira (8), na região de Ponto Alto, em Domingos Martins. O veículo das vítimas, uma Fiat Strada, também foi recuperado. Os veículos estavam abandonados em uma área de mata em Marechal Floriano. Nenhum suspeito foi detido.

Segundo a PC, na tarde de segunda-feira (8), durante o patrulhamento na região de Ponto Alto, os policiais militares foram acionados, via rádio, para prosseguir a um estande de tiros que, segundo informações passadas pela solicitante, havia sido roubado por quatro homens armados.

No local, a equipe manteve contato com um casal que relatou que por volta das 10h o interfone da casa deles tocou. A mulher saiu para ver quem era e quando ela se aproximou da porteira viu um homem, que se identificou como oficial de Justiça. Neste momento, o morador estava se aproximando da esposa e o suspeito, rapidamente, sacou uma pistola e rendeu as duas vítimas dizendo para que não reagissem.

As vítimas relataram aos militares que o homem foi algemado com os braços para trás e teve a arma apontada para sua cabeça. Em seguida, mais três indivíduos saíram de um veículo semelhante a outro que estava de frente da porteira de entrada do clube de tiros.

Um desses homens cortou a energia elétrica e o restante entrou rapidamente no pátio do estande de tiro. O morador os levou até a sua casa onde estava o cofre, sendo roubada uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 357, dois rifles de ferrolho calibre 22, uma caixa de som, um smartwatch, cinco facas e três celulares, além de todas as documentações (registros) referentes às armas.

Em seguida, os criminosos seguiram com as vítimas para o estande de tiros, de onde teriam sido subtraídos quase 15 quilos de pólvora, 4.000 projéteis calibre 380, 4.455 projéteis calibre 9mm, 6.000 projéteis calibre 38, mil projéteis calibre .40, 19.445 espoletas, 6.886 munições calibre 22, 380 munições calibre 36, 686 munições calibre 12, 615 munições calibre 380, 430 munições calibre .40, 1.836 munições calibre 38, 550 munições calibre .45, 813 munições calibre 357, uma carabina calibre .40, dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 357, uma pistola calibre .45, uma pistola .40, uma pistola 9 mm, uma pistola calibre 380, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 12, cinco carabinas calibre 22, um revólver calibre 22, uma carabina calibre 357, uma máquina completa para recarga de munições, documentos pessoais e cartões de créditos, HD, um computador e um veículo.

As investigações estão em curso na busca da identificação dos envolvidos. “Até o momento, não foi identificado nenhum suspeito, e não há indícios de que o caso possa ter relação com o arrombamento de uma loja de armas ocorrido no mesmo dia no município de Marechal Floriano”, disse o delegado Geraldo Peçanha, titular da Delegacia de Domingos Martins e Marechal Floriano.