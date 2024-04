Viva o Rei! Cantor Roberto Carlos completa 83 anos nesta sexta (19)

Considerado o Rei da música popular brasileira e um dos nomes mais importantes do país no cenário cultural internacional, o filho mais ilustre de Cachoeiro, Roberto Carlos, completa, nesta sexta-feira (19), 83 anos de vida.

Nascido no município em abril de 1941, Roberto Carlos é o quarto filho do relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga, a quem dedicou um de seus maiores sucessos, a canção “Lady Laura”.

Leia também: Cover de Roberto Carlos recepciona fãs na Casa do Rei

Foi aos nove anos de idade que cantor se encontrou com a música, ao estudar no Conservatório Musical de Cachoeiro. Seu talento logo foi percebido e ele se tornou a principal atração da Rádio Cachoeiro, quando imitava o cantor Bob Nelson.

Considerado um dos líderes do movimento musical Jovem Guarda, que surgiu nos anos 60, Roberto Carlos, ao lado de outros grandes músicos brasileiros, como Tim Maia, Arlênio Lívio e Wellington Oliveira, formaram a banda “The Sputniks”. O conjunto participou do programa de Carlos Imperial, na Rádio Tupi, o Clube do Rock, onde se destacou.

Parceria com Erasmo

Na década de 60, Roberto conheceu Erasmo Carlos, que se tornaria um dos seus grandes parceiros na música, e lançou grandes sucessos como: “Parei na Contramão”, “O Calhambeque” e “É Proibido Fumar”.

Além da música, o cantor também se aventurou no cinema, estrelando filmes, como “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura”, lançado em 1967, “Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa”, em 1970 e, em 1971, “Roberto Carlos a 300 km Por Hora”.

Já na década de 70, o mundo conheceu seu estilo romântico que resultou em grandes clássicos: “Detalhes” (1971), “Como Vai Você” (1972), “Falando Sério” (1977), “Na Paz do Seu Sorriso” (1979), “Emoções” (1981) e “Fera Ferida” (1982).

Viva o Rei!

Em 1994, o cantor cachoeirense bateu a marca de 70 milhões de discos vendidos. Seu fã-clube é o terceiro maior do mundo e vários de artistas já fizeram regravações de suas músicas. Roberto Carlos também já lançou discos em espanhol e inglês, em diversos países.

Em Cachoeiro, a casa onde o cantor viveu durante a infância se tornou um centro cultural, que recebe, durante todo o ano, fãs e admiradores de diversas partes do Brasil e do mundo. “O Roberto Carlos faz parte da minha vida, e com certeza, da vida de muitos brasileiros. Toda vez que passo por Cachoeiro, faço questão de vir aqui, revisitar sua história. É sempre muito emocionante”, afirmou Antônio Santiago, de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo.

“Celebrar a vida e a obra de Roberto Carlos é sempre um orgulho e uma grande alegria para nós. Valorizar e exaltar o legado desse filho ilustre de Cachoeiro é uma forma de perpetuar seu legado cultural. Para isso, estamos sempre em busca de novas iniciativas, como a Rota Emoções, lançada no último ano, e o passeio carimbado, que está sendo o ponto alto das comemorações de 2024”, salienta a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Aniversário de Roberto Carlos

A programação especial em comemoração do aniversário de Roberto Carlos está acontecendo durante esta semana.

Uma das atrações mais aguardadas é a aparição do cover do Roberto Carlos, o mineiro Robson Carlos. Ele recepcionará os visitantes e fãs na Casa de Cultura, até sábado (20), a partir das 9h. Além da recepção, o cover ainda fará duas apresentações às 10h e às 17h com músicas do Rei Roberto Carlos.

Nesta sexta-feira (19), será a vez do Conservatório de Música prestar homenagem ao Rei da música, a partir das 15h, no mesmo local.

Ainda na sexta, haverá transmissão ao vivo da programação, na Rádio Cachoeiro, estação cachoeirense onde o Rei da música começou a carreira. O Projeto Casa Verde também prestará homenagens por meio de vídeo durante toda a programação.