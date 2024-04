Você conhece? CAPAAC busca família de paciente misterioso há 33 anos

A esperança de encontrar a família de um paciente misterioso, que há 33 anos está sob os cuidados do Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), renasceu no coração dos profissionais da instituição.

O paciente aparenta ter mais de 60 anos, é pardo, tem déficit intelectual e se comunica apenas com as palavras “mamã” e “papá”. Ele foi levado ao Centro em 04 novembro de 1991, por moradores do bairro IBC, que relataram que ele estava perambulando na região. Na época, tinha entre tinha entre 28 e 30 anos. Desde então, vem sendo cuidado com carinho pela equipe do CAPAAC.

“Ele não tinha documento. Colocaram cartazes na região. Acionaram à Polícia Civil, por meio do Núcleo de Pessoas Desaparecidas (Nupede), sem sucesso, na época. Agora, retomamos a tratativa com a Polícia Civil, que conta com recursos mais modernos de identificação, para tentar encontrar mais informações do Aparecido ou mesmo a família dele”, afirmou a diretora-geral do Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos, Elaine Santos.

Por via judicial, a equipe de Assistência Social do CAPAAC conseguiu emitir uma certidão de nascimento para o então paciente não identificado, permitindo que ele pudesse ter um tratamento mais humanizado e digno, com acesso aos serviços públicos.

Quem conhecer o Aparecido ou tiver informações sobre possíveis parentes, pode acionar o CAPAAC. A instituição fica na Avenida Leopoldina Smarzaro, 55, bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim. O telefone é (28) 3636-2300.