WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta (3)

O WhatsApp apresentou instabilidade na tarde desta quarta-feira (4) e parou de enviar mensagens por alguns minutos. Usuários, tanto da versão mobile como desktop do aplicativo de mensagens, reclamaram de lentidão e do não envio de recados.

Quem tentou mandar mensagens por meio da versão no computador, não teve sucesso. O mesmo cenário ocorreu na versão mobile. A instabilidade começou por volta de 15h e durou alguns minutos.

O site Downdetector, especialista em exibir plataformas com problemas, mostrou que 65% dos usuários reclamaram de envio de mensagens no WhatsApp.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.