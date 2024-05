30 anos! Corinthians e rivais fazem homenagens a Ayrton Senna

No dia em que se completam 30 anos da morte de Ayrton Senna, os perfis de Pelé, do técnico Abel Ferreira e de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo nas redes sociais publicaram homenagens ao tricampeão da Fórmula 1.

“Todos nós nunca mais fomos tão felizes durante as manhãs de domingos”, afirmou o perfil de Pelé. “O Rei era apaixonado por automobilismo e essa foto simboliza muito para todos os brasileiros. Duas lendas do esporte, que estão juntas no céu”, completou. A imagem mostra os dois esportistas, lado a lado, sorridentes.

Time do piloto, o Corinthians publicou uma foto de Senna sentado na Lotus e uma menor do brasileiro pilotando o carro preto. “Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da velocidade e é considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos. Mas, além disso, o brasileiro não escondia sua paixão pelo futebol e principalmente seu amor pelo Corinthians.”

Rivais do Corinthians também prestaram homenagem ao piloto. O São Paulo publicou uma foto de Senna com uma faixa na qual se lê bicampeão e aparece o escudo do clube. “Por mais de uma vez, Senna declarou que vibrou com as nossas conquistas internacionais em 1992 e 1993, nos bicampeonatos da Libertadores e do Mundial”, afirma a publicação.

O São Paulo reproduz uma declaração de Senna: “Todo mundo que representa bem o Brasil no exterior e traz alegria aos brasileiros tem um mérito muito grande. Através do esporte, a gente consegue melhorar um pouco a imagem do nosso país. O São Paulo merece os parabéns e o nosso reconhecimento”. Para o clube, a afirmação demonstra “a nobreza e a grandeza” do piloto. “Um tricampeão mundial. Um ídolo de todos. 30 anos de saudades.”

O Palmeiras reproduziu um vídeo em colaboração com técnico Abel Ferreira, fã de automobilismo, que mostra como Senna serve de inspiração para ele. “O seu legado competitivo, dedicação e amor pela família são uma inspiração. Memórias eternas de uma lenda mundial!”, diz a mensagem.

Uma hora depois, o clube fez nova publicação, com desenhos dos olhos do piloto visto pela abertura do capacete, Senna levantando um troféu e uma McLaren. “Foi e sempre será um ídolo de todo o Brasil! 30 anos sem Ayrton, mas com Senna eternizado em nossa memória!”

O Flamengo publicou uma foto do rosto de Senna em preto e branco e o icônico capacete, predominantemente amarelo com listas verde e azul. Em mensagem direta ao piloto, o clube do Rio de Janeiro afirma que o Brasil acordava mais cedo para vê-lo brilhar. “Nem todos conseguem entender a grandiosidade de seus feitos”, afirma.

“Você mostrou a combinação entre talento e trabalho, que impulsiona a superar os limites, com a determinação de quem foi e sempre será conhecido e cantado como ‘simplesmente o melhor'”, diz o Flamengo, lembrando a participação de Senna em um show de Tina Turner, em 1993, quando ela o celebrou cantando “The Best” (o melhor). “O tempo passa, a lenda permanece e o legado vai além. Obrigado por tudo, ídolo.”

Estadao Conteudo